Онколог Минздрава рассказал, какие виды рака лучше всего поддаются лечению

Краткий пересказ от РИА ИИ Ранние формы рака молочной и предстательной железы почти полностью излечимы.

Многие формы раннего рака кожи практически полностью излечимы.

Современная медицина позволяет эффективно контролировать распространенные формы рака, но ранняя диагностика остается самым мощным инструментом в борьбе с онкологическими заболеваниями.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ранние формы рака молочной и предстательной железы лучше всего поддаются лечению, почти полностью излечимы многие формы рака кожи, рассказал в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

"Очень хорошие результаты сегодня достигаются при лечении раннего рака молочной железы, в таких случаях излечение возможно более чем у 95% пациенток. При своевременно выявленном раке предстательной железы показатели десятилетней выживаемости также приближаются к 100%", - сказал Каприн

Он добавил, что практически полностью излечимы многие формы раннего рака кожи. По его словам, также серьезного прогресса удалось добиться и в лечении ранних форм колоректального рака и рака желудка. Часть таких опухолей сегодня может удаляться эндоскопически, без больших хирургических вмешательств.