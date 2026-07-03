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Пожарные в США выехали на разлив неизвестного вещества, оказавшегося соусом - РИА Новости, 03.07.2026
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05:48 03.07.2026
Пожарные в США выехали на разлив неизвестного вещества, оказавшегося соусом

Пожарные в США выехали на разлив вещества, оказавшегося соусом Frank's RedHot

© РИА Новости / Ольга ДенисоваАмериканские пожарные
Американские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Ольга Денисова
Американские пожарные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожарные в штате Огайо были вызваны из-за утечки неизвестного вещества из грузовика.
  • Утечка оказалась 18 тоннами острого соуса Frank's RedHot.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пожарных в штате Огайо вызвали из-за утечки неизвестного вещества, которое оказалось острым соусом.
Как сообщает местная пожарная служба, ее сотрудники были направлены на трассу после получения сообщений об утечке "неизвестной субстанции" из грузовика. Водитель съехал с шоссе на ближайшую стоянку, где пожарные готовились к возможному инциденту с опасными материалами.
"Оказалось, что загадочная жидкость — это 40 тысяч фунтов (около 18 тонн) острого соуса Frank's RedHot, вытекшего из прицепа", – говорится в коммюнике.
После инцидента пользователи соцсетей стали цитировать знаменитый рекламный слоган бренда: "Я кладу эту штуку во все".
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