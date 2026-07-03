Пожарные в США выехали на разлив неизвестного вещества, оказавшегося соусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожарные в штате Огайо были вызваны из-за утечки неизвестного вещества из грузовика.
- Утечка оказалась 18 тоннами острого соуса Frank's RedHot.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пожарных в штате Огайо вызвали из-за утечки неизвестного вещества, которое оказалось острым соусом.
Как сообщает местная пожарная служба, ее сотрудники были направлены на трассу после получения сообщений об утечке "неизвестной субстанции" из грузовика. Водитель съехал с шоссе на ближайшую стоянку, где пожарные готовились к возможному инциденту с опасными материалами.
"Оказалось, что загадочная жидкость — это 40 тысяч фунтов (около 18 тонн) острого соуса Frank's RedHot, вытекшего из прицепа", – говорится в коммюнике.
После инцидента пользователи соцсетей стали цитировать знаменитый рекламный слоган бренда: "Я кладу эту штуку во все".
В Италии перевернулся грузовик с пивом
5 сентября 2025, 16:18