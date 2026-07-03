Пожарные в США выехали на разлив неизвестного вещества, оказавшегося соусом

Как сообщает местная пожарная служба, ее сотрудники были направлены на трассу после получения сообщений об утечке "неизвестной субстанции" из грузовика. Водитель съехал с шоссе на ближайшую стоянку, где пожарные готовились к возможному инциденту с опасными материалами.