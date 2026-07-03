Максим Решетников и Дмитрий Миляев посетили ОЭЗ "Узловая"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев осмотрели работу ОЭЗ "Узловая", сообщает пресс-служба регправительства.

Вместе глава Минэкономразвития и губернатор поучаствовали в торжественном мероприятии, посвященном десятилетию особой экономической зоны. Перед началом они посетили выставку, на которой резиденты ОЭЗ представили продукцию, выпускаемую на предприятиях.

Решетников отметил, что за десять лет ОЭЗ "Узловая" стала одной из ключевых инвестиционных площадок Тульской области и важным инструментом развития промышленности региона.

"Сегодня здесь работают высокотехнологичные предприятия, реализуются проекты в сфере импортозамещения, развивается кооперация с российскими производителями, создаются современные рабочие места. Такие результаты подтверждают высокий интерес бизнеса к площадке и создают объективные предпосылки для ее дальнейшего развития. Именно поэтому Минэкономразвития поддержало предложение Тульской области по расширению территории особой экономической зоны", – отметил Решетников, его слова приводятся на сайте министерства.

Миляев отметил, что за десять лет работы ОЭЗ был пройден серьезный путь. Глава региона поблагодарил помощника президента РФ Алексея Дюмина за инициативу создания и непосредственное участие в реализации проекта.

"Особая экономическая зона “Узловая” – это проект, который состоялся не просто как классическое государственно-частное партнерство, а как сквозное вертикальное сотрудничество федеральных и региональных органов власти с социально ответственным бизнесом. В сегодняшних непростых экономических условиях мы успешно справляемся с поставленными задачами: реализуем проекты и запускаем новые производства", – цитирует Миляева пресс-служба регправительства.

Глава области подчеркнул, что важнейшую роль играет доверие и прямой диалог.

"Внедренные нами стандарты и принцип “одного окна” – это лишь инструменты, но главное – это умение находить общий язык, слышать друг друга и достигать общих целей", – отметил губернатор.

Миляев поблагодарил правительство РФ, министерство экономического развития России и лично Решетникова за финансовую поддержку региональных проектов.

По словам главы региона, промышленные предприятия Тульской области активно участвуют в преобразовании системы высшего и среднего профессионального образования. В рамках проекта "Профессионалитет" удваивается количество образовательных производственных кластеров. Реализован проект "Передовая инженерная школа" на базе Тульского государственного университета. Действует научно-образовательный центр мирового уровня "ТулаТЕХ", где создаются новые лаборатории. Правительство совместно с холдингами "Высокоточные комплексы" и "Технодинамика" ведет работу над проектом Межвузовского оборонного кампуса.

"Развитие промышленности напрямую влияет на науку и систему образования. Сегодня учащиеся тульских вузов и колледжей не только изучают теорию, но и на практике выполняют задачи конкретных предприятий", – подчеркнул Миляев.

Глава области вручил отличившимся сотрудникам ОЭЗ региональные награды.

Затем Решетников и Миляев посетили строительную площадку будущего завода по глубокой переработке желтого гороха мощностью 84 тысячи тонн в год. На предприятии будут выпускать изолят горохового белка, нативный гороховый крахмал, гороховые пищевые волокна и другие продукты глубокой переработки.