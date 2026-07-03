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Резиденты ОЭЗ Подмосковья перевели более 318 млн рублей таможенных платежей - РИА Новости, 03.07.2026
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Новости Подмосковья
 
12:23 03.07.2026
Резиденты ОЭЗ Подмосковья перевели более 318 млн рублей таможенных платежей

Резиденты подмосковных ОЭЗ направили более 318 млн рублей таможенных платежей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) Московской области за первый квартал 2026 года перечислили более 318 миллионов рублей таможенных платежей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"Одним из ключевых преимуществ размещения в ОЭЗ для бизнеса является возможность применения льгот, в том числе таможенных. Благодаря этому инвесторы могут направлять дополнительные ресурсы на развитие производств. При этом резиденты продолжают вносить значительный вклад в экономику: только за первый квартал 2026 года объем таможенных платежей превысил 318 миллионов рублей, а накопленным итогом этот показатель составил более 10,9 миллиарда рублей", – сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По итогам января-марта 2026 года наибольший объем таможенных платежей обеспечили компании ОЭЗ "Дубна" – более 306 миллионов рублей.
В Московской области работают шесть ОЭЗ. Их резидентами являются более 200 компаний, которые реализуют проекты в промышленности, фармацевтике, машиностроении, высоких технологиях и других сферах.
Льготы резидентов ОЭЗ позволяют сэкономить до 30% первоначальных инвестиций. Компании платят налог на прибыль по пониженной ставке, на десять лет для них обнуляется ставка налога на имущества, на пять лет – земельного и транспортного налогов. Ввозные пошлины и НДС для них составляют 0%.
На инвестиционной карте Московской области можно подобрать площадку для реализации проекта, в том числе на территории ОЭЗ.
 
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