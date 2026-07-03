Мужчине, сбившему ребенка на катере, предъявили обвинения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежском водохранилище водитель катера насмерть сбил купавшегося 11-летнего ребенка.
- Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по части 2.1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.
- За это преступление грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Воронежцу, который на катере насмерть сбил ребенка, предъявлено обвинение по статье "нарушение правил движения, повлекшее смерть", сообщили в Западном МСУТ СК России.
Водитель катера в четверг насмерть сбил купавшегося 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище, сообщали в СК. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве. В МВД сообщали, что 45-летний водитель ранее был судим. Перед трагедией он пил алкоголь в компании друзей, а после происшествия скрывался у своего знакомого.
"Жителю Воронежа предъявлено обвинение по части 2.1 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека", - сообщили в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители добавили, что за это преступление грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.