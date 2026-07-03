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Шансов на полноценный диалог в ОБСЕ пока нет, заявил Полянский - РИА Новости, 03.07.2026
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07:30 03.07.2026
Шансов на полноценный диалог в ОБСЕ пока нет, заявил Полянский

Полянский: документы и решения ОБСЕ исполняются избирательно

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что сейчас сложно представить полноценный диалог в организации.
  • По словам Полянского, решения ОБСЕ не исполняются, а организация оказалась в тени натовской повестки.
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Шансов на полноценный диалог в ОБСЕ пока нет, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.
"Сейчас сложно себе это представить. Должно возникнуть понимание того, что хотя бы все решения ОБСЕ должны исполняться. Не в том дело, что у ОБСЕ нет необходимых документов. Они есть, там есть правильные слова. Но их либо не хотят видеть, либо хотят применять лишь избирательно", - сказал Полянский.
По его словам, организация оказалась в тени натовской повестки, а обсуждение вопросов европейской безопасности нельзя рассматривать отдельно от безопасности всей Евразии.
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