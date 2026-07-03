Шансов на полноценный диалог в ОБСЕ пока нет, заявил Полянский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что сейчас сложно представить полноценный диалог в организации.
- По словам Полянского, решения ОБСЕ не исполняются, а организация оказалась в тени натовской повестки.
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Шансов на полноценный диалог в ОБСЕ пока нет, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.
По его словам, организация оказалась в тени натовской повестки, а обсуждение вопросов европейской безопасности нельзя рассматривать отдельно от безопасности всей Евразии.