Шансов на полноценный диалог в ОБСЕ пока нет, заявил Полянский

ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Шансов на полноценный диалог в ОБСЕ пока нет, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.

По его словам, организация оказалась в тени натовской повестки, а обсуждение вопросов европейской безопасности нельзя рассматривать отдельно от безопасности всей Евразии.