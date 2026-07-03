Краткий пересказ от РИА ИИ ОБСЕ не отреагировала на атаку БПЛА на автобус в Брянской области.

По словам постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского, организация воспринимает события через призму интересов западных стран.

ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. ОБСЕ никак не отреагировала на атаку БПЛА на автобус в Брянской области, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Я, по крайней мере, не видел никакой реакции ни от кого в ОБСЕ . Это, конечно, выглядит крайне негативно для имиджа организации, потому что там воспринимают все исключительно через призму интересов западных стран", - сказал Полянский , отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, если речь идет о гибели или покушении на убийство детей, подобные случаи должны осуждаться вне зависимости от того, кто является виновником, однако в ОБСЕ этого не произошло.