Краткий пересказ от РИА ИИ
- ОБСЕ не отреагировала на атаку БПЛА на автобус в Брянской области.
- По словам постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского, организация воспринимает события через призму интересов западных стран.
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. ОБСЕ никак не отреагировала на атаку БПЛА на автобус в Брянской области, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, если речь идет о гибели или покушении на убийство детей, подобные случаи должны осуждаться вне зависимости от того, кто является виновником, однако в ОБСЕ этого не произошло.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.