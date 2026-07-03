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ОБСЕ проигнорировала атаку ВСУ на автобус с детьми, заявил постпред России - РИА Новости, 03.07.2026
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03:15 03.07.2026
ОБСЕ проигнорировала атаку ВСУ на автобус с детьми, заявил постпред России

Полянский: ОБСЕ не отреагировала на атаку БПЛА на автобус в Брянской области

© AP Photo / Heinz-Peter BaderОператор снимает логотип ОБСЕ
Оператор снимает логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Оператор снимает логотип ОБСЕ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОБСЕ не отреагировала на атаку БПЛА на автобус в Брянской области.
  • По словам постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского, организация воспринимает события через призму интересов западных стран.
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. ОБСЕ никак не отреагировала на атаку БПЛА на автобус в Брянской области, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Я, по крайней мере, не видел никакой реакции ни от кого в ОБСЕ. Это, конечно, выглядит крайне негативно для имиджа организации, потому что там воспринимают все исключительно через призму интересов западных стран", - сказал Полянский, отвечая на соответствующий вопрос.
Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Ковальчук назвал атаку ВСУ на автобус целенаправленной
Вчера, 18:13
По его словам, если речь идет о гибели или покушении на убийство детей, подобные случаи должны осуждаться вне зависимости от того, кто является виновником, однако в ОБСЕ этого не произошло.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Постпред Белоруссии при ООН осудил удар ВСУ по автобусу с детьми
30 июня, 00:21
 
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