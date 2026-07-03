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Милонов предложил опытным парам помогать молодым семьям не разводиться - РИА Новости, 03.07.2026
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17:05 03.07.2026
Милонов предложил опытным парам помогать молодым семьям не разводиться

Виталий Милонов предложил опытным парам помогать молодым семьям не разводиться

© РИА Новости / Игорь РуссакВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
Виталий Милонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виталий Милонов предложил привлекать семейные пары, прожившие в браке более 30 лет, для помощи молодым супругам, которые решили «сгоряча» развестись.
  • По мнению Милонова, органы ЗАГС могли бы приглашать такие пары в качестве специалистов, спасающих семьи от разводов.
  • Милонов считает, что иногда от разрыва и развода может спасти хорошая беседа и рассказ о том, как преодолеть трудности совместной жизни.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости предложил привлекать семейные пары, прожившие в браке более 30 лет, для помощи молодым супругам, которые решили "сгоряча" развестись.
"Я убежден, что семейные пары, прожившие по 20-30-40 и так далее лет вместе могли бы привлекаться для помощи молодым супругам, которые сгоряча разводятся", - сказал Милонов, уточнив, что органы ЗАГС могли бы приглашать такие пары в качестве специалистов, спасающих семьи от разводов.
Парламентарий отметил, что некоторым молодым семьям не хватает хорошего примера, мудрости старшего поколения, "съевшего пуд соли в браке". По его словам, иногда от разрыва и развода может спасти хорошая беседа, рассказ о том, как преодолеть трудности совместной жизни.
"Я принципиальный сторонник сохранения семей путем психологической и подобной медиации. Но никакой психолог не заменит правдивого рассказа о том, как прощать, находить внутренние силы и заново открывать для своего сердца любовь", - заключил он.
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