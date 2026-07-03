Краткий пересказ от РИА ИИ Виталий Милонов предложил привлекать семейные пары, прожившие в браке более 30 лет, для помощи молодым супругам, которые решили «сгоряча» развестись.

По мнению Милонова, органы ЗАГС могли бы приглашать такие пары в качестве специалистов, спасающих семьи от разводов.

Милонов считает, что иногда от разрыва и развода может спасти хорошая беседа и рассказ о том, как преодолеть трудности совместной жизни.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости предложил привлекать семейные пары, прожившие в браке более 30 лет, для помощи молодым супругам, которые решили "сгоряча" развестись.

"Я убежден, что семейные пары, прожившие по 20-30-40 и так далее лет вместе могли бы привлекаться для помощи молодым супругам, которые сгоряча разводятся", - сказал Милонов , уточнив, что органы ЗАГС могли бы приглашать такие пары в качестве специалистов, спасающих семьи от разводов.

Парламентарий отметил, что некоторым молодым семьям не хватает хорошего примера, мудрости старшего поколения, "съевшего пуд соли в браке". По его словам, иногда от разрыва и развода может спасти хорошая беседа, рассказ о том, как преодолеть трудности совместной жизни.