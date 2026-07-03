Жара усилила запах мусора на улицах Нью-Йорка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На улицах Нью-Йорка продолжают складировать мусор, несмотря на почти 40-градусную жару.
- По прогнозам властей, жаркая погода в городе может сохраниться до субботы.
НЬЮ-ЙОРК, 3 июл - РИА Новости. Несмотря на почти 40-градусную жару, на улицах Нью-Йорка продолжают складировать мусор, передает корреспондент РИА Новости.
Пакеты с отходами - обычная для Нью-Йорка картина - лежат на привычных местах: у обочин, возле жилых домов и заведений общепита. Из-за жары от них исходит резкий неприятный запах.
В Нью-Йорке в четверг температура воздуха поднялась до 38 градусов, начал плавиться асфальт. По прогнозам властей, жаркая погода – с индексом жары до 44 градусов – может сохраниться до субботы.