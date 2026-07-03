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Жара усилила запах мусора на улицах Нью-Йорка - РИА Новости, 03.07.2026
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00:28 03.07.2026
Жара усилила запах мусора на улицах Нью-Йорка

На улицах Нью-Йорка продолжают складировать мусор, жара усилила его запах

CC BY 2.0 / Paul Keller / trashed baby dollМусор на улицах Нью-Йорка
Мусор на улицах Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY 2.0 / Paul Keller / trashed baby doll
Мусор на улицах Нью-Йорка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На улицах Нью-Йорка продолжают складировать мусор, несмотря на почти 40-градусную жару.
  • По прогнозам властей, жаркая погода в городе может сохраниться до субботы.
НЬЮ-ЙОРК, 3 июл - РИА Новости. Несмотря на почти 40-градусную жару, на улицах Нью-Йорка продолжают складировать мусор, передает корреспондент РИА Новости.
Пакеты с отходами - обычная для Нью-Йорка картина - лежат на привычных местах: у обочин, возле жилых домов и заведений общепита. Из-за жары от них исходит резкий неприятный запах.
В Нью-Йорке в четверг температура воздуха поднялась до 38 градусов, начал плавиться асфальт. По прогнозам властей, жаркая погода – с индексом жары до 44 градусов – может сохраниться до субботы.
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