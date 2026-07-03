Жара усилила запах мусора на улицах Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 3 июл - РИА Новости. Несмотря на почти 40-градусную жару, на улицах Нью-Йорка продолжают складировать мусор, передает корреспондент РИА Новости.

В Нью-Йорке в четверг температура воздуха поднялась до 38 градусов, начал плавиться асфальт. По прогнозам властей, жаркая погода – с индексом жары до 44 градусов – может сохраниться до субботы.