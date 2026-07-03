Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина в Нягани нанес ножевое ранение возлюбленной и попытался выдать случившееся за попытку суицида.

Мужчина отказался выходить из квартиры по требованию полицейских, и они были вынуждены применить физическую силу и наручники.

Суд оштрафовал мужчину на три тысячи рублей за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, уголовное дело по факту ранения возбуждено не было.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мужчина в Нягани нанес ножевое ранение возлюбленной и попытался выдать все случившееся за попытку суицида, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, 26 июня в квартире в Нягани мужчина напал с ножом на возлюбленную и нанес ей ранение, а после позвонил в экстренные службы и заявил, что женщина взяла ножницы и хочет покончить с собой.

Когда же приехали полицейские и потребовали мужчину проехать с ними в отдел, тот отказался выходить из квартиры. Согласно материалам, полицейские были вынуждены применить физическую силу и наручники - только тогда мужчину смогли доставить в отдел.