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В Нягани мужчина напал с ножом на возлюбленную - РИА Новости, 03.07.2026
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04:53 03.07.2026
В Нягани мужчина напал с ножом на возлюбленную

Мужчина в Нягани ударил ножом возлюбленную и хотел выдать это за попытку суицида

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина в Нягани нанес ножевое ранение возлюбленной и попытался выдать случившееся за попытку суицида.
  • Мужчина отказался выходить из квартиры по требованию полицейских, и они были вынуждены применить физическую силу и наручники.
  • Суд оштрафовал мужчину на три тысячи рублей за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, уголовное дело по факту ранения возбуждено не было.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мужчина в Нягани нанес ножевое ранение возлюбленной и попытался выдать все случившееся за попытку суицида, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, 26 июня в квартире в Нягани мужчина напал с ножом на возлюбленную и нанес ей ранение, а после позвонил в экстренные службы и заявил, что женщина взяла ножницы и хочет покончить с собой.
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Когда же приехали полицейские и потребовали мужчину проехать с ними в отдел, тот отказался выходить из квартиры. Согласно материалам, полицейские были вынуждены применить физическую силу и наручники - только тогда мужчину смогли доставить в отдел.
Как следует из документа, в суде фигурант признал вину и раскаялся. Суд оштрафовал его на три тысячи рублей за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Уголовное дело по факту ранения возбуждено не было из-за отсутствия состава преступления, говорится в материалах.
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