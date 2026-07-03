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Нидерланды готовятся к конфликту с Россией, заявили в посольстве - РИА Новости, 03.07.2026
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00:12 03.07.2026
Нидерланды готовятся к конфликту с Россией, заявили в посольстве

Посольство в Гааге: Нидерланды усиленно готовятся к конфликту с Россией

© ANP / Robin UtrechtПосольство Российской Федерации в Нидерландах
Посольство Российской Федерации в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© ANP / Robin Utrecht
Посольство Российской Федерации в Нидерландах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерланды расширяют свою военную инфраструктуру и обновляют объекты военной логистики, а также расширяют возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений.
  • Посольство РФ в королевстве считает, что эти действия свидетельствуют об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования НАТО и подготовке к конфликту с Россией.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нидерланды расширяют свою военную инфраструктуру, усиленно готовясь к конфликту с Россией, сообщили в посольстве РФ в королевстве.
Со ссылкой на посольство "Известия" отмечают, что Нидерланды обновляют свои авиабазы, объекты военной логистики, расширяют возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений. Также Гаага наращивает участие в долгосрочных программах военной поддержки Киева.
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"В совокупности это свидетельствует об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования альянса (НАТО - ред.). Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к "конфликту на Восточном фланге НАТО". Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России?" - заявили изданию в посольстве.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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