Краткий пересказ от РИА ИИ Нидерланды расширяют свою военную инфраструктуру и обновляют объекты военной логистики, а также расширяют возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений.

Посольство РФ в королевстве считает, что эти действия свидетельствуют об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования НАТО и подготовке к конфликту с Россией.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нидерланды расширяют свою военную инфраструктуру, усиленно готовясь к конфликту с Россией, сообщили в посольстве РФ в королевстве.

Со ссылкой на посольство "Известия" отмечают, что Нидерланды обновляют свои авиабазы, объекты военной логистики, расширяют возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений. Также Гаага наращивает участие в долгосрочных программах военной поддержки Киева.

"В совокупности это свидетельствует об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования альянса (НАТО - ред.). Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к "конфликту на Восточном фланге НАТО". Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России?" - заявили изданию в посольстве.