Нетаньяху и Трамп договорились встретиться в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп договорились о скорой встрече в США.

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились в скором времени встретиться в США, сообщила в пятницу канцелярия главы правительства Израиля.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом США Дональдом Трампом... Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху также поздравил Трампа с 250-летием независимости США.