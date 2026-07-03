Нетаньяху и Трамп договорились встретиться в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп договорились о скорой встрече в США.
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились в скором времени встретиться в США, сообщила в пятницу канцелярия главы правительства Израиля.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом США Дональдом Трампом... Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нетаньяху также поздравил Трампа с 250-летием независимости США.
"В ходе беседы премьер-министр отметил, что США являются гарантом глобальной свободы, и Израиль высоко ценит тесные связи между странами", - добавили в канцелярии.