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Нетаньяху и Трамп договорились встретиться в США - РИА Новости, 03.07.2026
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19:56 03.07.2026
Нетаньяху и Трамп договорились встретиться в США

Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп договорились о скорой встрече в США.
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились в скором времени встретиться в США, сообщила в пятницу канцелярия главы правительства Израиля.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом США Дональдом Трампом... Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нетаньяху также поздравил Трампа с 250-летием независимости США.
"В ходе беседы премьер-министр отметил, что США являются гарантом глобальной свободы, и Израиль высоко ценит тесные связи между странами", - добавили в канцелярии.
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