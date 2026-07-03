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Непомнящий считает, что "Спартак" способен побороться за титул в РПЛ - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
17:07 03.07.2026
Непомнящий считает, что "Спартак" способен побороться за титул в РПЛ

Непомнящий: "Спартак" способен бороться с "Зенитом" и "Краснодаром" за титул РПЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратный вице-чемпион мира по классическим шахматам и болельщик «Спартака» Ян Непомнящий считает, что футбольный клуб «Спартак» способен навязать конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за победу в предстоящем чемпионате России.
  • В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России, а в суперфинале Кубка страны по пенальти победил «Краснодар».
  • По мнению Яна Непомнящего, многое будет зависеть от того, как «Спартак» подготовится к новому сезону в кадровом и тактическом плане.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Московский футбольный клуб "Спартак" хорошо укомплектован и при отсутствии явных провалов в игре способен навязать конкуренцию петербургскому "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за победу в предстоящем чемпионате России, заявил РИА Новости двукратный вице-чемпион мира по классическим шахматам болельщик "красно-белых" Ян Непомнящий.
"Спартак" в чемпионате России занял четвертое место, а в суперфинале Кубка страны по пенальти победил "Краснодар". Победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) стал "Зенит", "Краснодар" занял второе место, столичный "Локомотив" - третье.
«
"У "Спартака", с одной стороны, подобран неплохой состав для Российской премьер-лиги. А с другой, есть куда расти. Команда может составить конкуренцию "Зениту" и "Краснодару", но многое будет зависеть от того, как она подготовится к сезону в кадровом и тактическом плане", - сказал Непомнящий.
"Мне кажется, что и в прошедшем сезоне на некоторых отрезках "Спартак" смотрелся очень хорошо. Но важно, чтобы была определенная стабильность в игре и команда набирала очки в каждом туре. И чтобы не было провальных матчей. Дай бог, "Спартак" в предстоящем сезоне будет бороться за первое место", - подчеркнул собеседник агентства.
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ФутболЯн НепомнящийСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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