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Наступление "Южной" группировки идет по всей линии фронта - РИА Новости, 03.07.2026
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Наступление "Южной" группировки идет по всей линии фронта

Медведев: ВС РФ ведут наступление на Северодонецком направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наступление "Южной" группировки войск идет по всей линии боевого соприкосновения согласно направлению, доложил президенту России Владимиру Путину командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев.
"Южная группировка войск продолжает выполнять задачи на северо-донецком направлении в соответствии с замыслом по специальной военной операции. Наступление соединений воинских частей группировки ведется по всей линии боевого соприкосновения на широком фронте", - сказал Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей МедведевВладимир Путин
 
 
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