Смородкин рассказал, когда восстановят полотно панорамы обороны Севастополя

Краткий пересказ от РИА ИИ Написание нового полотна панорамы музея обороны Севастополя займет около двух лет.

Окончательное решение о том, кто займется созданием нового полотна, примут в Министерстве культуры.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Написание нового полотна панорамы музея обороны Севастополя, утраченного при пожаре из-за удара беспилотника ВСУ, по оценкам экспертов, займет около двух лет, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.

Ранее Смородкин сообщил РИА Новости, что созданием нового полотна панорамы может заняться Студия военных художников имени М. Б. Грекова, но окончательное решение примут в Министерстве культуры РФ

"По предварительным оценкам Студии военных художников имени М.Б. Грекова, написание нового полотна займет 1,5–2 года при наличии готового холста", - сказал Смородкин.

При этом, по его словам, у группы советских художников на восстановление полотна панорамы, утраченного в годы Великой Отечественной войны из-за удара по музею вражеской авиации, ушло два года и три месяца.