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Смородкин рассказал, когда восстановят полотно панорамы обороны Севастополя - РИА Новости, 03.07.2026
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14:49 03.07.2026
Смородкин рассказал, когда восстановят полотно панорамы обороны Севастополя

Смородкин: новое полотно панорамы обороны Севастополя напишут почти за два года

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Написание нового полотна панорамы музея обороны Севастополя займет около двух лет.
  • Окончательное решение о том, кто займется созданием нового полотна, примут в Министерстве культуры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Написание нового полотна панорамы музея обороны Севастополя, утраченного при пожаре из-за удара беспилотника ВСУ, по оценкам экспертов, займет около двух лет, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
Ранее Смородкин сообщил РИА Новости, что созданием нового полотна панорамы может заняться Студия военных художников имени М. Б. Грекова, но окончательное решение примут в Министерстве культуры РФ.
"По предварительным оценкам Студии военных художников имени М.Б. Грекова, написание нового полотна займет 1,5–2 года при наличии готового холста", - сказал Смородкин.
При этом, по его словам, у группы советских художников на восстановление полотна панорамы, утраченного в годы Великой Отечественной войны из-за удара по музею вражеской авиации, ушло два года и три месяца.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по панораме музея обороны Севастополя, атака на город длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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