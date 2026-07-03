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Нагельсман подал в отставку с поста тренера сборной Германии - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
09:12 03.07.2026
Нагельсман подал в отставку с поста тренера сборной Германии

Нагельсман подал в отставку с поста тренера сборной Германии после вылета с ЧМ

© Фото : DFBЮлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : DFB
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлиан Нагельсман подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии после поражения от команды Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
  • Немецкая футбольная ассоциация рекомендовала Нагельсману покинуть свой пост, и в случае отказа была готова отправить его в отставку.
  • Преемником Нагельсмана с высокой долей вероятности станет Юрген Клопп.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Юлиан Нагельсман подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии спустя четыре дня после поражения от команды Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, сообщает Sky Sport.
По информации источника, в четверг руководство Немецкого футбольного союза (DFB) рекомендовало Нагельсману покинуть свой пост, их встреча продолжалась три с половиной часа. В случае отказа организация была готова отправить немца в отставку, утверждает источник. Нагельсман принял предложение DFB уйти из сборной.
Отмечается, что преемником Нагельсмана с высокой долей вероятности станет Юрген Клопп. Экс-тренер английского "Ливерпуля" готов возглавить сборную Германии, если DFB к нему обратится.
В понедельник в Бостоне (США) сборная Германии уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира и завершила свое выступление на турнире. На пресс-конференции после игры Нагельсман заявил, что хочет остаться на посту главного тренера.
В январе 2025 года DFB объявил о продлении соглашения с Нагельсманом до 31 июля 2028 года. Специалист возглавил команду в сентябре 2023-го, ранее он занимал пост главного тренера мюнхенской "Баварии".
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ФутболГерманияПарагвайБостонСпортЮлиан НагельсманЮрген КлоппЛиверпульБаварияDFBЧМ по футболу 2026
 
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