Краткий пересказ от РИА ИИ Юлиан Нагельсман подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии после поражения от команды Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Немецкая футбольная ассоциация рекомендовала Нагельсману покинуть свой пост, и в случае отказа была готова отправить его в отставку.

Преемником Нагельсмана с высокой долей вероятности станет Юрген Клопп.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Юлиан Нагельсман подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии спустя четыре дня после поражения от команды Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, сообщает Sky Sport.

По информации источника, в четверг руководство Немецкого футбольного союза (DFB) рекомендовало Нагельсману покинуть свой пост, их встреча продолжалась три с половиной часа. В случае отказа организация была готова отправить немца в отставку, утверждает источник. Нагельсман принял предложение DFB уйти из сборной.

Отмечается, что преемником Нагельсмана с высокой долей вероятности станет Юрген Клопп. Экс-тренер английского "Ливерпуля" готов возглавить сборную Германии, если DFB к нему обратится.

В понедельник в Бостоне (США) сборная Германии уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира и завершила свое выступление на турнире. На пресс-конференции после игры Нагельсман заявил, что хочет остаться на посту главного тренера.