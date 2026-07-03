ЦБ: банки не жаловались, что не успеют нарастить минимальный капитал

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские банки пока не обращались к регулятору с вопросом о том, что не успеют или не смогут нарастить минимальный капитал к назначенному сроку.

Банк России планирует постепенно повысить минимальный размер капитала банков втрое до 2030 года.

Требования к минимальному размеру капитала банков не менялись с 2018 года, и их необходимо актуализировать для обеспечения долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности малых банков.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Российские банки пока что не обращались к регулятору с вопросом о том, что они не успеют или не смогут нарастить минимальный капитал к назначенному сроку, сообщил в беседе с РИА Новости первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Антон Наберухин.

"Пока нет. Мы эту тему обсуждаем достаточно долго, почти полтора года, поэтому у нас есть обмен мнениями… он скорее такой как бы не очень конкретный", - сказал он в кулуарах финансового конгресса Банка России, отвечая на вопрос, обращались ли банки к регулятору по поводу того, что не успеют или не смогут выполнить требования к минимальному капиталу.

"Банки жалуются "давайте может быть не сейчас, давайте учтем цифровой рубль", но мы все, что в этом плане в рамках общего решения, что смогли сделать - сделали. Дальше индивидуального запроса пока не было", - продолжил Наберухин.

В мае председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ЦБ до 2030 года постепенно повысит минимальный размер капитала банков втрое: у организаций с универсальной лицензией он будет 3 миллиарда рублей, с базовой - 1 миллиард рублей. Повышение будет происходить постепенно - с 2028 года до 2030 года. В 2028 году планка вырастет до 1,5 миллиарда рублей для банков с универсальной лицензией и до 0,5 миллиарда - с базовой.