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ЦБ: банки не жаловались, что не успеют нарастить минимальный капитал - РИА Новости, 03.07.2026
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14:21 03.07.2026
ЦБ: банки не жаловались, что не успеют нарастить минимальный капитал

Наберухин: банки не жаловались, что не успеют нарастить минимальный капитал

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские банки пока не обращались к регулятору с вопросом о том, что не успеют или не смогут нарастить минимальный капитал к назначенному сроку.
  • Банк России планирует постепенно повысить минимальный размер капитала банков втрое до 2030 года.
  • Требования к минимальному размеру капитала банков не менялись с 2018 года, и их необходимо актуализировать для обеспечения долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности малых банков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Российские банки пока что не обращались к регулятору с вопросом о том, что они не успеют или не смогут нарастить минимальный капитал к назначенному сроку, сообщил в беседе с РИА Новости первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Антон Наберухин.
"Пока нет. Мы эту тему обсуждаем достаточно долго, почти полтора года, поэтому у нас есть обмен мнениями… он скорее такой как бы не очень конкретный", - сказал он в кулуарах финансового конгресса Банка России, отвечая на вопрос, обращались ли банки к регулятору по поводу того, что не успеют или не смогут выполнить требования к минимальному капиталу.
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"Банки жалуются "давайте может быть не сейчас, давайте учтем цифровой рубль", но мы все, что в этом плане в рамках общего решения, что смогли сделать - сделали. Дальше индивидуального запроса пока не было", - продолжил Наберухин.
В мае председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ЦБ до 2030 года постепенно повысит минимальный размер капитала банков втрое: у организаций с универсальной лицензией он будет 3 миллиарда рублей, с базовой - 1 миллиард рублей. Повышение будет происходить постепенно - с 2028 года до 2030 года. В 2028 году планка вырастет до 1,5 миллиарда рублей для банков с универсальной лицензией и до 0,5 миллиарда - с базовой.
Позднее в июне регулятор выпустил доклад для общественных консультаций, в котором отмечал, что требования к минимальному размеру капитала банков не менялись с 2018 года, и их необходимо актуализировать. Рост требований необходим для обеспечения долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности малых банков, поясняли в ЦБ.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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