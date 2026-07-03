В Тульской области ищут мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек

ТУЛА, 3 июл — РИА Новости. Мужчину 1998 года рождения разыскивают в Тульской области по подозрению в убийстве двух человек в городе Щекино, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области объявили о розыске мужчины 1998 года рождения, подозреваемого в убийстве. Ведомство просит при получении информации о его местонахождении сообщать в ЕДДС или в дежурную часть.