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В Тульской области ищут мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек - РИА Новости, 03.07.2026
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14:38 03.07.2026 (обновлено: 15:32 03.07.2026)
В Тульской области ищут мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек

В Тульской области разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек

© СУ СК России по Тульской областиСотрудники СК на месте двойного убийства в Щекино. Кадр видео
Сотрудники СК на месте двойного убийства в Щекино. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© СУ СК России по Тульской области
Сотрудники СК на месте двойного убийства в Щекино. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тульской области разыскивают мужчину 1998 года рождения по подозрению в убийстве двух человек в городе Щекино.
  • 2 июля в частном доме были обнаружены тела мужчины 1977 года рождения и женщины 1981 года рождения.
ТУЛА, 3 июл — РИА Новости. Мужчину 1998 года рождения разыскивают в Тульской области по подозрению в убийстве двух человек в городе Щекино, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Преступление произошло 2 июля в городе Щекино. Мужчина проломил голову женщине и мужчине. Женщина скончалась на месте, мужчина умер в больнице", - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба СУСК России по региону сообщила в "Максе", что 2 июля в частном доме были обнаружены тела мужчины 1977 года рождения и женщины 1981 года рождения. Проводятся мероприятия по поиску причастного к убийству лица. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В пресс-службе УМВД России по Тульской области объявили о розыске мужчины 1998 года рождения, подозреваемого в убийстве. Ведомство просит при получении информации о его местонахождении сообщать в ЕДДС или в дежурную часть.
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