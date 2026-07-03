Санду: премьер Молдавии останется на посту до формирования правительства

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Александр Мунтяну заявил об отставке, объяснив это невозможностью работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.

Он продолжит исполнять обязанности премьера до формирования нового правительства.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Александр Мунтяну продолжит исполнять обязанности премьер-министра Молдавии до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, заявила президент республики Майя Санду.

Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.

« "В настоящее время временно исполняющим обязанности премьер-министра является Александр Мунтяну. Он останется, пока не появится новое правительство", - заявила Санду на брифинге.

Она подчеркнула, что до ухода в отставку премьер-министр не выдвигал никаких условий. По словам президента, у него был межличностный конфликт с министром образования Даном Перуном, однако Санду отказался сообщить его причину.