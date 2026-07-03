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Санду: премьер Молдавии останется на посту до формирования правительства - РИА Новости, 03.07.2026
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14:31 03.07.2026
Санду: премьер Молдавии останется на посту до формирования правительства

Санду: Мунтяну останется на посту до формирования нового правительства

© SputnikПремьер-министр Молдавии Александр Мунтяну
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Sputnik
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Александр Мунтяну заявил об отставке, объяснив это невозможностью работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
  • Он продолжит исполнять обязанности премьера до формирования нового правительства.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Александр Мунтяну продолжит исполнять обязанности премьер-министра Молдавии до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, заявила президент республики Майя Санду.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
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"В настоящее время временно исполняющим обязанности премьер-министра является Александр Мунтяну. Он останется, пока не появится новое правительство", - заявила Санду на брифинге.
Она подчеркнула, что до ухода в отставку премьер-министр не выдвигал никаких условий. По словам президента, у него был межличностный конфликт с министром образования Даном Перуном, однако Санду отказался сообщить его причину.
Мунтяну был утвержден премьер-министром Молдавии в октябре 2025 года.
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