Молдавский политолог рассказал, почему Мунтяну ушел в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил о своей отставке, объяснив это невозможностью работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.

Молдавский политолог Александр Кориненко считает, что отставка Мунтяну связана с попытками провести кадровые изменения в государственном аппарате, которые могли затронуть сложившуюся систему власти.

Расследование молдавского издания RISE выявило, что двоюродная сестра президента Молдавии получала зарплату, не появляясь на рабочем месте, что стало одним из факторов, влияющих на политическую ситуацию в стране.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну мог принять решение об отставке, чтобы не оказаться вовлеченным в политические и репутационные скандалы, такое мнение высказал РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.

Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.

"Я думаю, что ушел он добровольно, чтобы не впутываться в эти репутационные скандалы (связанные с родственницей президента Молдавии – ред.), потому что все-таки человек известен и на Украине , и в Европе, бизнесмен. И ему есть куда уходить, нет причин держаться за эту власть и нет причин становиться частью скандала, который только набирает обороты", - сказал Кориненко.

По его мнению, у правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) не было заинтересованности в отставке главы правительства, поскольку найти ему замену будет непросто. "У них сегодня нет фигуры премьер-министра, откровенно говоря, потому что они еле-еле нашли того же Мунтяну", - подчеркнул политолог.

Кориненко предположил, что отставка премьера, вероятнее всего, связана с его попытками провести кадровые изменения в государственном аппарате, которые могли затронуть сложившуюся систему власти.

"Когда говорят о каких-то принципах, это лишь отвлекающий маневр, потому что в молдавской политике давно никаких принципов уже нет. Скорее всего, Мунтяну попросил или потребовал у главы государства, чтобы ему все-таки дали возможность на те реформы, о которых они, наверное, договаривались, когда он занимал этот пост", - пояснил он.

Политолог отметил, что речь, в частности, шла примерно о 70 государственных предприятиях и агентствах, в которых надо навести порядок. Однако, по его словам, на сегодняшний день создана мощная вертикаль власти, которая замыкается на президенте страны, и она будет разрушена, если начать реальные реформы.

"За шесть лет они наводнили своими людьми, порой не очень компетентными, все органы власти. Каждый хочет сегодня защитить своих родственников. И у президента был выбор. Разрешить премьер-министру это сделать, но разрушить полностью выстроенную пирамиду власти, или все-таки пожертвовать премьер-министром, но при этом полностью сохранить власть. Как я понимаю, был выбран второй вариант", - подчеркнул он.

Ранее молдавское издание RISE провело расследование, в рамках которого установило, что двоюродная сестра Санду Анастасии Табурчану, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов, не появляясь при этом на рабочем месте. Она уволилась, пообещала вернуть деньги, а также была исключена из правящей партии "Действие и солидарность".