Молдавский политолог рассказал, почему Мунтяну ушел в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил о своей отставке, объяснив это невозможностью работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
- Молдавский политолог Александр Кориненко считает, что отставка Мунтяну связана с попытками провести кадровые изменения в государственном аппарате, которые могли затронуть сложившуюся систему власти.
- Расследование молдавского издания RISE выявило, что двоюродная сестра президента Молдавии получала зарплату, не появляясь на рабочем месте, что стало одним из факторов, влияющих на политическую ситуацию в стране.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну мог принять решение об отставке, чтобы не оказаться вовлеченным в политические и репутационные скандалы, такое мнение высказал РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
"Я думаю, что ушел он добровольно, чтобы не впутываться в эти репутационные скандалы (связанные с родственницей президента Молдавии – ред.), потому что все-таки человек известен и на Украине, и в Европе, бизнесмен. И ему есть куда уходить, нет причин держаться за эту власть и нет причин становиться частью скандала, который только набирает обороты", - сказал Кориненко.
По его мнению, у правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) не было заинтересованности в отставке главы правительства, поскольку найти ему замену будет непросто. "У них сегодня нет фигуры премьер-министра, откровенно говоря, потому что они еле-еле нашли того же Мунтяну", - подчеркнул политолог.
Кориненко предположил, что отставка премьера, вероятнее всего, связана с его попытками провести кадровые изменения в государственном аппарате, которые могли затронуть сложившуюся систему власти.
"Когда говорят о каких-то принципах, это лишь отвлекающий маневр, потому что в молдавской политике давно никаких принципов уже нет. Скорее всего, Мунтяну попросил или потребовал у главы государства, чтобы ему все-таки дали возможность на те реформы, о которых они, наверное, договаривались, когда он занимал этот пост", - пояснил он.
Политолог отметил, что речь, в частности, шла примерно о 70 государственных предприятиях и агентствах, в которых надо навести порядок. Однако, по его словам, на сегодняшний день создана мощная вертикаль власти, которая замыкается на президенте страны, и она будет разрушена, если начать реальные реформы.
"За шесть лет они наводнили своими людьми, порой не очень компетентными, все органы власти. Каждый хочет сегодня защитить своих родственников. И у президента был выбор. Разрешить премьер-министру это сделать, но разрушить полностью выстроенную пирамиду власти, или все-таки пожертвовать премьер-министром, но при этом полностью сохранить власть. Как я понимаю, был выбран второй вариант", - подчеркнул он.
Ранее молдавское издание RISE провело расследование, в рамках которого установило, что двоюродная сестра Санду Анастасии Табурчану, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов, не появляясь при этом на рабочем месте. Она уволилась, пообещала вернуть деньги, а также была исключена из правящей партии "Действие и солидарность".
Мунтяну был утвержден премьер-министром в октябре 2025 года.