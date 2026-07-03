В Москве отремонтируют Нахимовский транспортный тоннель

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят текущий ремонт Нахимовского транспортного тоннеля на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Проводим ремонт Нахимовского транспортного тоннеля, который расположен на пересечении Варшавского шоссе и Нахимовского проспекта, он связывает районы Нагатино-Садовники и Нагорный", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, запланированы поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

"В рамках проекта в тоннеле смонтируем новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон" - вначале установим металлический каркас, на который затем будут крепиться облицовочные панели", - уточнил Бирюков.

Он отметил, что такая система улучшает эстетический вид сооружения, позволяет обеспечить необходимую влагостойкость и продлить срок службы конструкций. Общая площадь составит почти 5,7 тысячи квадратных метров.

"Работы разделены на два этапа, первый этап уже на стадии завершения - ремонт проводится со стороны Коломенского проезда в направлении Нахимовского проспекта, на съезде с Варшавского шоссе из области на Нахимовский проспект", - пояснил заммэра.

По его словам, второй этап затронет участок от Нахимовского проспекта в сторону Коломенского проезда, съезд с Варшавского шоссе из области в направлении Коломенского проезда.