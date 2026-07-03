В Москве завершили замену асфальта на улице Большие Каменщики

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Замену асфальта завершили на улице Большие Каменщики в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили замену асфальта на улице Большие Каменщики в Центральном административном округе, расположенной в Таганском районе между Таганской площадью и Новоспасским проездом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" обновили более 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы прошли на участке протяженностью около 600 метров, в них были задействованы 45 специалистов и 30 единиц техники.

"Работы провели в рамках программы текущего ремонта в несколько этапов. Это фрезерование существующего покрытия, обновление смотровых колодцев и дождеприемных решеток, бортового камня и укладка асфальтобетонного полотна", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что специалисты в кратчайшие сроки нанесут необходимую разметку - около 1,1 тысячи квадратных метров.

Ремонт потребовался из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.