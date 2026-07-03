Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершили замену асфальта на улице Большие Каменщики - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:31 03.07.2026
В Москве завершили замену асфальта на улице Большие Каменщики

На улице Большие Каменщики в Москве заменили асфальт

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Замену асфальта завершили на улице Большие Каменщики в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили замену асфальта на улице Большие Каменщики в Центральном административном округе, расположенной в Таганском районе между Таганской площадью и Новоспасским проездом", - говорится в сообщении.
Дорожное покрытие - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В Москве отремонтировали асфальт на Юго-Восточной хорде
Вчера, 10:28
Уточняется, что сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" обновили более 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы прошли на участке протяженностью около 600 метров, в них были задействованы 45 специалистов и 30 единиц техники.
"Работы провели в рамках программы текущего ремонта в несколько этапов. Это фрезерование существующего покрытия, обновление смотровых колодцев и дождеприемных решеток, бортового камня и укладка асфальтобетонного полотна", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что специалисты в кратчайшие сроки нанесут необходимую разметку - около 1,1 тысячи квадратных метров.
Ремонт потребовался из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
"Работы вели преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения и с соблюдением правил безопасности дорожного движения", - отмечается в сообщении.
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
На Третьем транспортном кольце в Москве заменили 85% асфальта
29 июня, 09:50
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала