Мошенники крадут соцсети россиян через поддельные сайты Roblox

Краткий пересказ от РИА ИИ Аферисты предлагают российским пользователям бесплатно получить игровую валюту на поддельных сайтах Roblox.

Минцифры сообщило, что игра Roblox снова доступна российским пользователям.

Специалисты F6 обнаружили более 10 фишинговых сайтов, которые могут получить доступ к аккаунтам пользователей и их личным данным.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Аферисты предлагают российским пользователям бесплатно получить игровую валюту на поддельных сайтах Roblox "в честь возвращения игры", рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.

В июне Минцифры сообщило, что игра Roblox снова доступна российским пользователям, компания полностью выполнила требования российского законодательства. Игровой онлайн-сервис обязался в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента.

"Фальшивые ресурсы копируют дизайн официального сайта Roblox и предлагают пользователям бесплатно получить 1000 робуксов (это игровая валюта, используемая в Roblox) в честь возвращения игры", - говорится в сообщении компании.

Так, ссылки на поддельные сайты распространяются через рекламные посты в Telegram-каналах. При нажатии кнопки "Продолжить" фишинговый сайт запрашивает сначала номер телефона пользователя, а затем – код из смс, который является кодом подтверждения для входа в мессенджер.

Специалисты F6 обнаружили более 10 фишинговых сайтов, которые созданы по одному шаблону и действуют по общему сценарию. При получении доступа к аккаунту злоумышленники получают возможность читать переписку пользователя, просматривать его контакты и данные учетных записей, незаметно для пользователя рассылать сообщения по списку контактов, вовлекая других людей в мошеннические схемы.