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Мошенники придумали новую схему с СБП - РИА Новости, 03.07.2026
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01:30 03.07.2026
Мошенники придумали новую схему с СБП

Мошенники стали запугивать россиян якобы обнаружением подозрительной активности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники стали запугивать россиян блокировкой доступа к системе быстрых платежей из-за якобы обнаруженной подозрительной активности в цепочке переводов.
  • Для «срочной верификации» мошенники требуют продиктовать код из СМС, установить вредоносное ПО или перевести деньги на «безопасный счет».
  • В пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта советуют не устанавливать приложения по требованию звонящих и не диктовать коды из сервисных СМС.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мошенники стали запугивать россиян обнаружением подозрительной активности в цепочке переводов, что якобы ведет к блокировке доступа к системе быстрых платежей, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Абонентам поступают звонки или сообщения от лже-сотрудников банков и контролирующих органов. Жертву запугивают тем, что в системе обнаружена подозрительная активность в цепочке ее переводов или произошел технический сбой, из-за чего доступ к СБП будет заблокирован", - рассказали там.
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"Для "срочной верификации" через специальный сервис от клиента требуют продиктовать код из смс, установить вредоносное программное обеспечение под видом "официального" или перевести деньги на "безопасный счет", - добавили в пресс-службе.
Схема актуальна для июля, поскольку в этом месяце мошенники эксплуатируют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы, рассчитывая на слабую информированность клиентов о технических регламентах СБП.
В "Мошеловке" советуют не устанавливать на свои устройства никакие приложения по требованию звонящих и не диктовать коды из сервисных смс.
"Никаких дополнительных подтверждений, верификаций в системе быстрых платежей не требуется - обмен данными между ведомствами происходит автоматически. Если вам сообщают о блокировках счетов или переводов, немедленно положите трубку и самостоятельно перезвоните на горячую линию своего банка", - добавили там.
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