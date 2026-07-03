Мошенники придумали новую схему с СБП

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники стали запугивать россиян блокировкой доступа к системе быстрых платежей из-за якобы обнаруженной подозрительной активности в цепочке переводов.

Для «срочной верификации» мошенники требуют продиктовать код из СМС, установить вредоносное ПО или перевести деньги на «безопасный счет».

В пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта советуют не устанавливать приложения по требованию звонящих и не диктовать коды из сервисных СМС.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мошенники стали запугивать россиян обнаружением подозрительной активности в цепочке переводов, что якобы ведет к блокировке доступа к системе быстрых платежей, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Абонентам поступают звонки или сообщения от лже-сотрудников банков и контролирующих органов. Жертву запугивают тем, что в системе обнаружена подозрительная активность в цепочке ее переводов или произошел технический сбой, из-за чего доступ к СБП будет заблокирован", - рассказали там.

"Для "срочной верификации" через специальный сервис от клиента требуют продиктовать код из смс, установить вредоносное программное обеспечение под видом "официального" или перевести деньги на "безопасный счет", - добавили в пресс-службе.

Схема актуальна для июля, поскольку в этом месяце мошенники эксплуатируют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы, рассчитывая на слабую информированность клиентов о технических регламентах СБП.

В "Мошеловке" советуют не устанавливать на свои устройства никакие приложения по требованию звонящих и не диктовать коды из сервисных смс.