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В "Мошеловке" подсчитали, сколько россиян каждый день сообщают об аферистах - РИА Новости, 03.07.2026
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21:36 03.07.2026
В "Мошеловке" подсчитали, сколько россиян каждый день сообщают об аферистах

"Мошеловка" получает до 200 содержательных сигналов об атаках мошенников в день

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Платформа «Мошеловка» в среднем получает до 200 содержательных сигналов об атаках аферистов в сутки.
  • Более 70% россиян сообщают на платформу о новых подозрительных схемах, чтобы защитить других.
  • Среди пострадавших от телефонных мошенников только около 30% обращались в правоохранительные органы и банки в прошлом году, но за последний год обращаемость граждан в правоохранительные органы почти удвоилась.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Платформа "Мошеловка" в среднем получает до 200 содержательных сигналов об атаках аферистов в сутки, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы Евгения Лазарева.
"В "Мошеловку" в среднем в сутки попадает 100-200 содержательных сигналов. При этом более 70% россиян пишут нам на опережение, сообщая о новой подозрительной схеме, которую они вовремя распознали, чтобы защитить других", - рассказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Помимо обработки сигналов, "Мошеловка" и Народный фронт регулярно проводят опросы, напомнила Лазарева. "Среди граждан, пострадавших от телефонных мошенников в прошлом году, только около 30% обращались в правоохранительные органы и банки, а около 70% - не обращались", - сообщила она.
Также, согласно результатам опроса, за последний год обращаемость граждан в правоохранительные органы почти удвоилась. "Рост с 32% в 2025 году до 61% в 2026 году. Однако среди пострадавших граждан только 23% сообщают о реальном эффекте от обращения в правоохранительные органы", - добавила Лазарева.
При этом эксперт напомнила, что в официальную статистику Банка России и МВД попадают только данные о заявленных, выявленных и предотвращенных случаях.
"Наша практика работы с обращениями граждан показывает, что не все граждане готовы сообщать о случившемся и просить помощи не только у банка, правоохранителей и общественников. Состояние жертвы, порой, настолько серьезное, что даже близкий круг и семья не всегда знают об инциденте", - заключила она.
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