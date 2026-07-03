В "Мошеловке" подсчитали, сколько россиян каждый день сообщают об аферистах

Краткий пересказ от РИА ИИ Платформа «Мошеловка» в среднем получает до 200 содержательных сигналов об атаках аферистов в сутки.

Более 70% россиян сообщают на платформу о новых подозрительных схемах, чтобы защитить других.

Среди пострадавших от телефонных мошенников только около 30% обращались в правоохранительные органы и банки в прошлом году, но за последний год обращаемость граждан в правоохранительные органы почти удвоилась.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Платформа "Мошеловка" в среднем получает до 200 содержательных сигналов об атаках аферистов в сутки, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы Евгения Лазарева.

"В "Мошеловку" в среднем в сутки попадает 100-200 содержательных сигналов. При этом более 70% россиян пишут нам на опережение, сообщая о новой подозрительной схеме, которую они вовремя распознали, чтобы защитить других", - рассказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Помимо обработки сигналов, "Мошеловка" и Народный фронт регулярно проводят опросы, напомнила Лазарева . "Среди граждан, пострадавших от телефонных мошенников в прошлом году, только около 30% обращались в правоохранительные органы и банки, а около 70% - не обращались", - сообщила она.

Также, согласно результатам опроса, за последний год обращаемость граждан в правоохранительные органы почти удвоилась. "Рост с 32% в 2025 году до 61% в 2026 году. Однако среди пострадавших граждан только 23% сообщают о реальном эффекте от обращения в правоохранительные органы", - добавила Лазарева.

При этом эксперт напомнила, что в официальную статистику Банка России и МВД попадают только данные о заявленных, выявленных и предотвращенных случаях.