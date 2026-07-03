Морколлегия подготовила проект политики по военно-морской деятельности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство обороны России подготовило проект основ госполитики РФ в области военно-морской деятельности до 2050 года.
- Проект определяет угрозы и вызовы в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны России подготовило проект основ госполитики РФ в области военно-морской деятельности до 2050 года, этот документ, формирующий задачи обеспечения национальной безопасности на море, был рассмотрен Советом по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России, сообщила пресс-служба Морколлегии.
Заседание совета провел помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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"Рассмотрен проект Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2050 года... Подготовленный Минобороны России проект основ определяет угрозы и вызовы Российской Федерации в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности", - говорится в сообщении.