Морколлегия подготовила проект политики по военно-морской деятельности

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"Рассмотрен проект Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2050 года... Подготовленный Минобороны России проект основ определяет угрозы и вызовы Российской Федерации в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности", - говорится в сообщении.