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Морколлегия подготовила проект политики по военно-морской деятельности - РИА Новости, 03.07.2026
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12:33 03.07.2026 (обновлено: 12:38 03.07.2026)
Морколлегия подготовила проект политики по военно-морской деятельности

Морколлегия подготовила проект основ политики по военно-морской деятельности

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкКорабли в Кронштадте
Корабли в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны России подготовило проект основ госполитики РФ в области военно-морской деятельности до 2050 года.
  • Проект определяет угрозы и вызовы в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны России подготовило проект основ госполитики РФ в области военно-морской деятельности до 2050 года, этот документ, формирующий задачи обеспечения национальной безопасности на море, был рассмотрен Советом по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России, сообщила пресс-служба Морколлегии.
Заседание совета провел помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«
"Рассмотрен проект Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2050 года... Подготовленный Минобороны России проект основ определяет угрозы и вызовы Российской Федерации в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности", - говорится в сообщении.
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