Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская

Подозреваемая во взрыве в Монако уехала на машине с номерами ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемая в организации взрыва в Монако, в результате которого пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его спутница и сын, покинула княжество на машине с немецкими номерными знаками.

Маршрут бегства подозреваемой из Монако через Францию, Италию и другие страны Европы был восстановлен благодаря международному сотрудничеству.

ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Подозреваемая в организации взрыва в Монако, в результате которого пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его спутница и сын, покинула княжество на машине с немецкими номерными знаками и направилась в Германию через Францию, Италию и другие страны Европы, заявил в пятницу заместитель генерального прокурора княжества Морган Раймон.

Интерпол ранее опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская.

"Установление личности подозреваемой позволило обнаружить транспортное средство, которым она пользовалась, в частности на территории княжества Монако, а также установить его регистрационный номер с немецкими номерными знаками", - сказал Раймон на пресс-конференции.

Заместитель генпрокурора Монако добавил, что подозреваемая поехала в Германию через Францию, Италию и другие страны Европы.

"Появление этого автомобиля, прежде всего, дало возможность восстановить маршрут бегства подозреваемой, в частности ее перемещение из Франции в Италию, а затем проследить ее дальнейший путь благодаря активному международному сотрудничеству через другие европейские страны вплоть до страны проживания", - добавил он.