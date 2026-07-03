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Подозреваемая во взрыве в Монако уехала на машине с номерами ФРГ - РИА Новости, 03.07.2026
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14:31 03.07.2026
Подозреваемая во взрыве в Монако уехала на машине с номерами ФРГ

Подозреваемая в покушении на Ермолаева уехала из Монако на машине с номерами ФРГ

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемая в организации взрыва в Монако, в результате которого пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его спутница и сын, покинула княжество на машине с немецкими номерными знаками.
  • Маршрут бегства подозреваемой из Монако через Францию, Италию и другие страны Европы был восстановлен благодаря международному сотрудничеству.
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Подозреваемая в организации взрыва в Монако, в результате которого пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его спутница и сын, покинула княжество на машине с немецкими номерными знаками и направилась в Германию через Францию, Италию и другие страны Европы, заявил в пятницу заместитель генерального прокурора княжества Морган Раймон.
Интерпол ранее опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская.
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"Установление личности подозреваемой позволило обнаружить транспортное средство, которым она пользовалась, в частности на территории княжества Монако, а также установить его регистрационный номер с немецкими номерными знаками", - сказал Раймон на пресс-конференции.
Заместитель генпрокурора Монако добавил, что подозреваемая поехала в Германию через Францию, Италию и другие страны Европы.
"Появление этого автомобиля, прежде всего, дало возможность восстановить маршрут бегства подозреваемой, в частности ее перемещение из Франции в Италию, а затем проследить ее дальнейший путь благодаря активному международному сотрудничеству через другие европейские страны вплоть до страны проживания", - добавил он.
Взрыв произошел в княжестве в понедельник вечером, по заявлению властей Монако, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Представляющее интересы Ермолаева агентство подтвердило, что одним из пострадавших стал он.
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