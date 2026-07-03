Двух подозреваемых в соучастии в покушении на Ермолаева отпустили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правоохранители Монако отпустили двух мужчин, задержанных по подозрению в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева, так как не установили их активного участия в событиях.
- Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на Вадима Ермолаева — это гражданка Украины Анастасия Березовская.
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Правоохранители Монако отпустили из-под стражи двух мужчин, которых ранее задержали по подозрению в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева, заявил заместитель генпрокурора княжества Морган Раймон.
Интерпол ранее опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская.
"В княжестве Монако были задержаны двое мужчин, которые находились под стражей в среду, 1 июля, и в четверг, 2 июля. Однако проведенные допросы и расследование не позволили установить активное участие этих двух лиц в событиях, произошедших 29 июня. В связи с этим они были освобождены из-под стражи", - заявил Раймон на пресс-конференции.
Взрыв произошел в понедельник вечером, по заявлению властей Монако, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Представляющее интересы Ермолаева агентство подтвердило, что одним из пострадавших стал он.
Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro писала, что взрыв, по приоритетной версии следователей Монако, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.