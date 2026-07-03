Двух подозреваемых в соучастии в покушении на Ермолаева отпустили

Краткий пересказ от РИА ИИ Правоохранители Монако отпустили двух мужчин, задержанных по подозрению в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева, так как не установили их активного участия в событиях.

Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на Вадима Ермолаева — это гражданка Украины Анастасия Березовская.

ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Правоохранители Монако отпустили из-под стражи двух мужчин, которых ранее задержали по подозрению в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева, заявил заместитель генпрокурора княжества Морган Раймон.

Интерпол ранее опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская.

"В княжестве Монако были задержаны двое мужчин, которые находились под стражей в среду, 1 июля, и в четверг, 2 июля. Однако проведенные допросы и расследование не позволили установить активное участие этих двух лиц в событиях, произошедших 29 июня. В связи с этим они были освобождены из-под стражи", - заявил Раймон на пресс-конференции.

Взрыв произошел в понедельник вечером, по заявлению властей Монако, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Представляющее интересы Ермолаева агентство подтвердило, что одним из пострадавших стал он.