Генпрокуратура Монако рассказала об организаторах взрыва в княжестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель генерального прокурора Монако заявил, что сложность взрывного устройства указывает на участие в организации взрыва не одного человека.
- Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако — это гражданка Украины Анастасия Березовская.
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Взрыв в Монако был организован не одним человеком, на это указывает сложность взрывного устройства, заявил в пятницу заместитель генерального прокурора княжества.
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"Относительная сложность взрывного устройства и способ его применения, по всей видимости, указывают на то, что человек, установивший взрывное устройство, действовал не в одиночку", - сказал он на пресс-конференции.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская.