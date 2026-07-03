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Генпрокуратура Монако рассказала об организаторах взрыва в княжестве - РИА Новости, 03.07.2026
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13:02 03.07.2026 (обновлено: 13:12 03.07.2026)
Генпрокуратура Монако рассказала об организаторах взрыва в княжестве

Генпрокуратура Монако: взрыв в княжестве был организован не одним человеком

© AP Photo / Philippe MagoniПолицейский рядом с местом взрыва в Монако
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Philippe Magoni
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель генерального прокурора Монако заявил, что сложность взрывного устройства указывает на участие в организации взрыва не одного человека.
  • Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако — это гражданка Украины Анастасия Березовская.
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Взрыв в Монако был организован не одним человеком, на это указывает сложность взрывного устройства, заявил в пятницу заместитель генерального прокурора княжества.
«
"Относительная сложность взрывного устройства и способ его применения, по всей видимости, указывают на то, что человек, установивший взрывное устройство, действовал не в одиночку", - сказал он на пресс-конференции.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская.
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