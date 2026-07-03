В МИД прокомментировали прекращение существования МОМУТ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) закономерно прекратил существование с учетом его постоянной неэффективности и манипуляции данными, заявили в МИД России

В сообщении на сайте МИД отмечается, что МОМУТ прекратил существование первого июля на фоне истечения его мандата, продленного в 2024 году на два года.