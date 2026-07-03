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В МИД прокомментировали прекращение существования МОМУТ - РИА Новости, 03.07.2026
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19:31 03.07.2026
В МИД прокомментировали прекращение существования МОМУТ

МИД: закрытие МОМУТ закономерно при его постоянной неэффективности и манипуляции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) прекратил существование первого июля.
  • В МИД России заявили, что прекращение деятельности МОМУТ закономерно из-за его многолетней неэффективности и манипуляций данными.
  • Россия готова к взаимодействию для поиска прагматичных решений по вопросам закрытия МОМУТ.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) закономерно прекратил существование с учетом его постоянной неэффективности и манипуляции данными, заявили в МИД России
В сообщении на сайте МИД отмечается, что МОМУТ прекратил существование первого июля на фоне истечения его мандата, продленного в 2024 году на два года.
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"Подобный исход представляется закономерным с учетом многолетней хронической неэффективности работы, манипуляций статистическими данными, представления вводящих в заблуждение отчетов о ходе дела, а также настойчивых попыток самого механизма бюрократическими уловками продлить свое существование", - говорится в сообщении.
"Наследием" этой структуры будет и ее антисербская предвзятость, добавили в министерстве. Там также отметили, что Россия готова к взаимодействию для поиска прагматичных решений по вопросам закрытия МОМУТ.
По решению Совбеза ООН МОМУТ был учрежден в 2010 году для исполнения функций Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного трибунала по Руанде после окончания их мандатов. Механизм оказался в центре скандала, связанного с положением бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича. Так, четырнадцатого мая председатель МОМУТ судья Грасиела Гатти Сантана отказала в просьбе семьи и адвокатов Младича временно отпустить его из заключения для лечения в Сербию. При этом она признала, что состояние Младича критическое. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это показательной пыткой неизлечимо больного человека.
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