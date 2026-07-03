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Экс-вице-премьер Молдавии объяснил, почему Мунтяну ушел в отставку - РИА Новости, 03.07.2026
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20:27 03.07.2026
Экс-вице-премьер Молдавии объяснил, почему Мунтяну ушел в отставку

Муравский: Мунтяну подал в отставку, чтобы не стать козлом отпущения

© SputnikАлександр Мунтяну
Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Sputnik
Александр Мунтяну. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку.
  • По словам бывшего вице-премьера Александра Муравского, Мунтяну решил уйти, опасаясь, что его сделают «козлом отпущения» за накопившиеся проблемы.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку, поскольку понял, что в ближайшее время именно на него могут возложить ответственность за накопившиеся проблемы, сделав его "козлом отпущения", считает бывший молдавский вице-премьер Александр Муравский.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. Мунтяну был утвержден премьер-министром в октябре 2025 года.
"Почему ушел Мунтяну? На мой взгляд, ответ прост. Почувствовал, что скоро на него навешают всех собак и сделают козлом отпущения. В этой ситуации для умного человека важно что? Правильно. Вовремя... уйти", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.️
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