Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку.

По словам бывшего вице-премьера Александра Муравского, Мунтяну решил уйти, опасаясь, что его сделают «козлом отпущения» за накопившиеся проблемы.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку, поскольку понял, что в ближайшее время именно на него могут возложить ответственность за накопившиеся проблемы, сделав его "козлом отпущения", считает бывший молдавский вице-премьер Александр Муравский.

Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. Мунтяну был утвержден премьер-министром в октябре 2025 года.

"Почему ушел Мунтяну? На мой взгляд, ответ прост. Почувствовал, что скоро на него навешают всех собак и сделают козлом отпущения. В этой ситуации для умного человека важно что? Правильно. Вовремя... уйти", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook *.

Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.️