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Санду 6 июля начнет консультации с партиями по выбору кандидата в премьеры - РИА Новости, 03.07.2026
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14:21 03.07.2026
Санду 6 июля начнет консультации с партиями по выбору кандидата в премьеры

Майя Санду 6 июля начнет консультации с партиями по выбору кандидата в премьеры

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку.
  • Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что 6 июля начнет консультации с партиями по выбору кандидата на пост премьер-министра.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что 6 июля начнет консультации с партиями по выбору кандидата на пост премьер-министра.
Ранее в пятницу премьер Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. При этом 25 июня президент Майя Санду убеждала журналистов, что отставок и перестановок в кабмине не будет.
"В понедельник (6 июля - ред.) я начну консультации с парламентскими партиями, чтобы выбрать нового кандидата на пост премьер-министра. Пока рано говорить о кандидатах", - заявила Санду журналистам.
При этом она уклонилась от ответа на вопрос о том, может ли стать новым премьер-министром действующий министр образования Дан Перчун, которого утром в пятницу видели в администрации президента.
Сам Перчун подтвердил журналистам, что с президентом встречался, однако опроверг, что речь шла о его возможном выдвижении на пост премьер-министра.
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Премьер Молдавии объявил об уходе в отставку
Вчера, 09:56
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
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