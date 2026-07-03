Санду 6 июля начнет консультации с партиями по выбору кандидата в премьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку.

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что 6 июля начнет консультации с партиями по выбору кандидата на пост премьер-министра.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что 6 июля начнет консультации с партиями по выбору кандидата на пост премьер-министра.

Ранее в пятницу премьер Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. При этом 25 июня президент Майя Санду убеждала журналистов, что отставок и перестановок в кабмине не будет.

"В понедельник (6 июля - ред.) я начну консультации с парламентскими партиями, чтобы выбрать нового кандидата на пост премьер-министра. Пока рано говорить о кандидатах", - заявила Санду журналистам.

При этом она уклонилась от ответа на вопрос о том, может ли стать новым премьер-министром действующий министр образования Дан Перчун, которого утром в пятницу видели в администрации президента.