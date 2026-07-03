Премьер Молдавии объявил об уходе в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку.
- По словам Мунтяну, он принял решение уйти, потому что больше не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил об уходе в отставку.
"В тот момент, когда я понял, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я принял решение уйти", — написал он на своей странице в соцсети Facebook*.
Он поблагодарил коллег и заверил, что продолжит служить стране, "независимо от занимаемой должности, места жительства или выполняемых обязанностей, будь то в государственном или частном секторе".
Александра Мунтяну утвердили в качестве премьер-министра в октябре 2025 года.
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