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Премьер Молдавии объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 03.07.2026
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09:56 03.07.2026 (обновлено: 10:06 03.07.2026)
Премьер Молдавии объявил об уходе в отставку

Премьер Молдавии Мунтяну заявил, что уходит в отставку

© SputnikПремьер-министр Молдавии Александру Мунтяну
Премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Sputnik
Премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку.
  • По словам Мунтяну, он принял решение уйти, потому что больше не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил об уходе в отставку.
"В тот момент, когда я понял, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я принял решение уйти", — написал он на своей странице в соцсети Facebook*.
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Он поблагодарил коллег и заверил, что продолжит служить стране, "независимо от занимаемой должности, места жительства или выполняемых обязанностей, будь то в государственном или частном секторе".
Александра Мунтяну утвердили в качестве премьер-министра в октябре 2025 года.
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