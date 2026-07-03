Вице-спикер молдавского парламента потребовал досрочных выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну ушел в отставку.

Вице-спикер молдавского парламента от оппозиционной партии социалистов Влад Батрынча заявил о необходимости досрочных выборов и "полной перезагрузки" системы власти в Молдавии.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Молдавии необходимы досрочные выборы и "полная перезагрузка" системы власти, заявил вице-спикер молдавского парламента от оппозиционной партии социалистов Влад Батрынча после отставки премьер-министра республики Александра Мунтяну.

Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.

"Молдавии нужны выборы и полная перезагрузка всей системы власти. Этого требуют и ждут люди", - написал Батрынча в своем Telegram-канале, не уточнив, какие выборы имеет в виду.

По его словам, Мунтяну сейчас будет виноватым в административной реформе и налоговой реформе. "Мунтяну ушел, но авторы инициатив остались… То, что Молдавия проиграет, это факт", - пояснил он.