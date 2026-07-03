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Вице-спикер молдавского парламента потребовал досрочных выборов - РИА Новости, 03.07.2026
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11:34 03.07.2026
Вице-спикер молдавского парламента потребовал досрочных выборов

Батрынча: Молдавии нужны досрочные выборы и полная перезагрузка системы власти

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну ушел в отставку.
  • Вице-спикер молдавского парламента от оппозиционной партии социалистов Влад Батрынча заявил о необходимости досрочных выборов и "полной перезагрузки" системы власти в Молдавии.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Молдавии необходимы досрочные выборы и "полная перезагрузка" системы власти, заявил вице-спикер молдавского парламента от оппозиционной партии социалистов Влад Батрынча после отставки премьер-министра республики Александра Мунтяну.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
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"Молдавии нужны выборы и полная перезагрузка всей системы власти. Этого требуют и ждут люди", - написал Батрынча в своем Telegram-канале, не уточнив, какие выборы имеет в виду.
По его словам, Мунтяну сейчас будет виноватым в административной реформе и налоговой реформе. "Мунтяну ушел, но авторы инициатив остались… То, что Молдавия проиграет, это факт", - пояснил он.
Мунтяну был утвержден премьером Молдавии в октябре 2025 года.
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