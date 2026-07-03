Мирошник назвал атаку ВСУ на рынок в Токмаке военным преступлением

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области является терроризмом и военным преступлением, ответственность за которое лежит на киевском режиме, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.