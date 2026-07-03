Мирошник назвал атаку ВСУ на рынок в Токмаке военным преступлением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку беспилотников ВСУ на рынок в Токмаке терроризмом и военным преступлением.
- Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе дрона ВСУ по городскому рынку в Токмаке, есть погибшие и раненые.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области является терроризмом и военным преступлением, ответственность за которое лежит на киевском режиме, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке, есть погибшие и раненые.
"Данный акт имеет все признаки террористической вылазки, организованной украинскими вооруженными формированиями. Убийство и покушение на жизнь мирных жителей - это тяжкое военное преступление, вина за которое лежит на киевском режиме. И чем они отличаются от нацистов Второй мировой, бомбивших людные места городов?!", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.