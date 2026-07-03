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Мирошник назвал атаку ВСУ на рынок в Токмаке военным преступлением - РИА Новости, 03.07.2026
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13:42 03.07.2026
Мирошник назвал атаку ВСУ на рынок в Токмаке военным преступлением

Мирошник назвал атаку ВСУ на рынок в Токмаке терактом и военным преступлением

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку беспилотников ВСУ на рынок в Токмаке терроризмом и военным преступлением.
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе дрона ВСУ по городскому рынку в Токмаке, есть погибшие и раненые.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области является терроризмом и военным преступлением, ответственность за которое лежит на киевском режиме, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке, есть погибшие и раненые.
"Данный акт имеет все признаки террористической вылазки, организованной украинскими вооруженными формированиями. Убийство и покушение на жизнь мирных жителей - это тяжкое военное преступление, вина за которое лежит на киевском режиме. И чем они отличаются от нацистов Второй мировой, бомбивших людные места городов?!", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Семьям погибших при ударе ВСУ по Токмаку окажут помощь, заявил Балицкий
Вчера, 13:27
 
В миреТокмакЗапорожская областьРоссияРодион МирошникЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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