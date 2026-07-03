С апреля по июнь из-за атак ВСУ погибли три медика, 28 получили ранения

Краткий пересказ от РИА ИИ Трое медицинских работников погибли, еще 28 получили ранения в результате атак ВСУ с апреля по июнь.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, медики подвергались опасности в Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской областях и Луганской Народной Республике.

Также за этот период семь работников коммунальных служб погибли, а 26 получили ранения различной степени тяжести.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Трое медицинских работников погибли, еще 28 получили ранения в результате атак ВСУ в период с апреля по июнь, несмотря на действующий в международном гуманитарном праве запрет рассматривать медиков, медицинские учреждения и санитарный транспорт в качестве военных целей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Несмотря на категорический запрет в международном гуманитарном праве рассматривать медиков, медицинские учреждения и санитарный транспорт в качестве военной цели, вооруженные формирования Киева эти нападения совершают практически ежедневно", - сказал Мирошник на брифинге.

"За этот период (с апреля по июнь - ред.) пострадал 31 медицинский сотрудник, из которых трое погибло. Жизнь медиков ставилась под угрозу в Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской областях, Луганской Народной Республике", - добавил он.