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С апреля по июнь из-за атак ВСУ погибли три медика, 28 получили ранения - РИА Новости, 03.07.2026
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11:47 03.07.2026
С апреля по июнь из-за атак ВСУ погибли три медика, 28 получили ранения

Мирошник: с апреля по июнь из-за атак ВСУ погибли три медика, 28 ранены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое медицинских работников погибли, еще 28 получили ранения в результате атак ВСУ с апреля по июнь.
  • По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, медики подвергались опасности в Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской областях и Луганской Народной Республике.
  • Также за этот период семь работников коммунальных служб погибли, а 26 получили ранения различной степени тяжести.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Трое медицинских работников погибли, еще 28 получили ранения в результате атак ВСУ в период с апреля по июнь, несмотря на действующий в международном гуманитарном праве запрет рассматривать медиков, медицинские учреждения и санитарный транспорт в качестве военных целей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Несмотря на категорический запрет в международном гуманитарном праве рассматривать медиков, медицинские учреждения и санитарный транспорт в качестве военной цели, вооруженные формирования Киева эти нападения совершают практически ежедневно", - сказал Мирошник на брифинге.
"За этот период (с апреля по июнь - ред.) пострадал 31 медицинский сотрудник, из которых трое погибло. Жизнь медиков ставилась под угрозу в Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской областях, Луганской Народной Республике", - добавил он.
Кроме того, за этот период жертвами преступных действий ВСУ стали и работники экстренных коммунальных служб. За возможность восстановить человеческие условия жизни семь коммунальщиков заплатили своими жизнями, еще 26 человек получили ранения различной степени тяжести, добавил Мирошник.
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