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Запад нарастил поставки дронов ВСУ за последний год, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.07.2026
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11:38 03.07.2026
Запад нарастил поставки дронов ВСУ за последний год, заявил Мирошник

Мирошник: поставки дронов для ВСУ Западом за год выросли в 6-8 раз

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что поставки дронов для ВСУ Западом за последний год выросли в 6–8 раз.
  • Он отметил, что результатом увеличения поставок стало возросшее количество террористических атак по гражданским объектам и гражданскому населению России.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Поставки дронов для ВСУ Западом за последний год выросли в 6-8 раз, в результате чего увеличились террористические акты по гражданским объектам и гражданскому населению России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Запад уже многократно заявил об изменении своих приоритетов в поставках вооружений Киеву. За последний год количество направленных украинским боевикам дронов-убийц выросло в 6-8 раз", - сказал Мирошник на брифинге.
Результат увеличения этих поставок, как отметил Мирошник, выразился не в "победах на поле боя", а в том, что возросло количество террористических атак по гражданским объектам и гражданскому населению России.
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