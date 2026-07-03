МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Поставки дронов для ВСУ Западом за последний год выросли в 6-8 раз, в результате чего увеличились террористические акты по гражданским объектам и гражданскому населению России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Результат увеличения этих поставок, как отметил Мирошник, выразился не в "победах на поле боя", а в том, что возросло количество террористических атак по гражданским объектам и гражданскому населению России.