Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Запад стремится не допустить привлечения к ответственности киевского режима за преступления.
- Мирошник указал, что сокрытие правды и оправдание преступлений вдохновляют на дальнейшие нарушения.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Запад всеми способами стремится не допустить привлечения к ответственности киевского режима за преступления, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Одно из главных преступлений, которое совершают сегодня западные чиновники, это сокрытие правды и стремление любыми способами не допустить привлечение к ответственности киевского режима за совершенные преступления", - сказал Мирошник на брифинге.
Дипломат указал, что "ничто так не вдохновляет террориста на дальнейшие преступления, как оправдание его поступка или попытка понять и простить".