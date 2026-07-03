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Мирошник: Запад стремится не допустить, чтобы Киев отвечал за преступления - РИА Новости, 03.07.2026
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11:27 03.07.2026 (обновлено: 11:29 03.07.2026)
Мирошник: Запад стремится не допустить, чтобы Киев отвечал за преступления

Мирошник: Запад стремится не допустить привлечения Киева к ответственности

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Запад стремится не допустить привлечения к ответственности киевского режима за преступления.
  • Мирошник указал, что сокрытие правды и оправдание преступлений вдохновляют на дальнейшие нарушения.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Запад всеми способами стремится не допустить привлечения к ответственности киевского режима за преступления, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Одно из главных преступлений, которое совершают сегодня западные чиновники, это сокрытие правды и стремление любыми способами не допустить привлечение к ответственности киевского режима за совершенные преступления", - сказал Мирошник на брифинге.
Дипломат указал, что "ничто так не вдохновляет террориста на дальнейшие преступления, как оправдание его поступка или попытка понять и простить".
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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