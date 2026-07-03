Мирошник: Запад стремится не допустить, чтобы Киев отвечал за преступления

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Запад всеми способами стремится не допустить привлечения к ответственности киевского режима за преступления, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат указал, что "ничто так не вдохновляет террориста на дальнейшие преступления, как оправдание его поступка или попытка понять и простить".