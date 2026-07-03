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Киев и Брюссель не хотят признавать потери ВСУ на поле боя, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.07.2026
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11:24 03.07.2026 (обновлено: 11:25 03.07.2026)
Киев и Брюссель не хотят признавать потери ВСУ на поле боя, заявил Мирошник

Мирошник: Киев и Брюссель не хотят признавать огромные потери ВСУ на поле боя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина несет огромные потери на поле боя.
  • Россия передала Украине 20 354 тела, в ответ Украина вернула российской стороне 627 останков погибших российских воинов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украина несет огромные потери на поле боя, это не хотят признавать ни в Киеве, ни в Брюсселе, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Потери, которые несет Киев на поле боя - огромны… (За последний год – ред.) Россия передала Украине 20 354 тела, в ответ Украина вернула российской стороне 627 останков погибших российских воинов. Вот такая и есть реальная пропорция погибших на поле боя, о которой нет желания говорить ни в Киеве, ни в Брюсселе", - сказал Мирошник на брифинге.
Дипломат указал, что эти данные служат реальными, неголословными подтверждениями масштабных потерь Украины.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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Вчера, 11:22
 
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