Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина несет огромные потери на поле боя.
- Россия передала Украине 20 354 тела, в ответ Украина вернула российской стороне 627 останков погибших российских воинов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украина несет огромные потери на поле боя, это не хотят признавать ни в Киеве, ни в Брюсселе, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Потери, которые несет Киев на поле боя - огромны… (За последний год – ред.) Россия передала Украине 20 354 тела, в ответ Украина вернула российской стороне 627 останков погибших российских воинов. Вот такая и есть реальная пропорция погибших на поле боя, о которой нет желания говорить ни в Киеве, ни в Брюсселе", - сказал Мирошник на брифинге.
Дипломат указал, что эти данные служат реальными, неголословными подтверждениями масштабных потерь Украины.