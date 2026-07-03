Краткий пересказ от РИА ИИ
- Террористическая война Украины вступила в новую фазу, заявил Мирошник.
- По его словам, Киев и его спонсоры стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления стали нормой.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Террористическая война Украины вступила в новую фазу, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
"Киев вместе с европейскими спонсорами стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма для ведения войны. По сути, перечеркивая базовые нормы и принципы международного гуманитарного права", — сказал он во время брифинга.
Дипломат отметил, что ни Украина, ни ее кураторы, не хотят признавать огромные потери ВСУ. За последний год Россия передала другой стороне более 20 тысяч тел боевиков. Однако, по его словам, главное преступление, совершаемое западными чиновниками, — это сокрытие правды и стремление не допустить наказания киевского режима.
Как рассказал посол, с февраля 2022 года украинская армия выпустила по гражданским объектам более 460 боеприпасов. От атак погибли почти 8,5 тысячи мирных жителей.