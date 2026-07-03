Рейтинг@Mail.ru
Террористическая война ВСУ вступила в новую фазу, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 03.07.2026 (обновлено: 11:54 03.07.2026)
Террористическая война ВСУ вступила в новую фазу, заявил Мирошник

Мирошник: террористическая война ВСУ вступила в новую фазу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Террористическая война Украины вступила в новую фазу, заявил Мирошник.
  • По его словам, Киев и его спонсоры стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления стали нормой.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Террористическая война Украины вступила в новую фазу, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
"Киев вместе с европейскими спонсорами стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма для ведения войны. По сути, перечеркивая базовые нормы и принципы международного гуманитарного права", — сказал он во время брифинга.
Дипломат отметил, что ни Украина, ни ее кураторы, не хотят признавать огромные потери ВСУ. За последний год Россия передала другой стороне более 20 тысяч тел боевиков. Однако, по его словам, главное преступление, совершаемое западными чиновниками, — это сокрытие правды и стремление не допустить наказания киевского режима.
Как рассказал посол, с февраля 2022 года украинская армия выпустила по гражданским объектам более 460 боеприпасов. От атак погибли почти 8,5 тысячи мирных жителей.
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Россия направила в ООН материалы по теракту ВСУ в Старобельске
2 июля, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКиевУкраинаРодион МирошникВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала