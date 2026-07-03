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ВСУ с 2022 года выпустили по гражданским объектам 462 тысячи боеприпасов - РИА Новости, 03.07.2026
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11:20 03.07.2026
ВСУ с 2022 года выпустили по гражданским объектам 462 тысячи боеприпасов

Мирошник: ВСУ с 2022 года выпустили по мирным объектам 462 тысячи боеприпасов

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области
Последствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, ВСУ с февраля 2022 года выпустили по российским гражданским объектам более 462 тысяч боеприпасов.
  • Среди использованных боеприпасов были БПЛА различных модификаций, ствольные боеприпасы, реактивные снаряды РСЗО, мины различных видов и модификаций.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВСУ с февраля 2022 года выпустили по российским гражданским объектам более 462 тысяч боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"С февраля 2022 года по июнь 2026 года украинской стороной по гражданским объектам России уже выпущено более 462 тысяч единиц боеприпасов. Среди них – БПЛА различных модификаций, ствольные боеприпасы, реактивные снаряды РСЗО, мины различных видов и модификаций", - сказал он в ходе брифинга в пятницу.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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