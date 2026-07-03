ВСУ с 2022 года выпустили по гражданским объектам 462 тысячи боеприпасов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По заявлению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, ВСУ с февраля 2022 года выпустили по российским гражданским объектам более 462 тысяч боеприпасов.
- Среди использованных боеприпасов были БПЛА различных модификаций, ствольные боеприпасы, реактивные снаряды РСЗО, мины различных видов и модификаций.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВСУ с февраля 2022 года выпустили по российским гражданским объектам более 462 тысяч боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"С февраля 2022 года по июнь 2026 года украинской стороной по гражданским объектам России уже выпущено более 462 тысяч единиц боеприпасов. Среди них – БПЛА различных модификаций, ствольные боеприпасы, реактивные снаряды РСЗО, мины различных видов и модификаций", - сказал он в ходе брифинга в пятницу.