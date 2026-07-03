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Мирошник: из-за ВСУ с 2022 года погибли более восьми тысяч мирных жителей - РИА Новости, 03.07.2026
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11:10 03.07.2026
Мирошник: из-за ВСУ с 2022 года погибли более восьми тысяч мирных жителей

Мирошник: с 2022 года от атак ВСУ погибли почти 8,5 мирных жителей

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С февраля 2022 года по 30 июня 2026 года от атак ВСУ погибли почти 8,5 тысяч мирных жителей России.
  • Почти 22,5 тысячи человек получили ранения.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. От атак ВСУ с февраля 2022 года погибли почти 8,5 тысяч мирных жителей России, 22,5 тысячи человек получили ранения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"С февраля 2022 года по 30 июня 2026 года число пострадавших уже достигло 30 913 человек, из которых почти 8 434 человека погибло", - сказал Мирошник на брифинге.
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