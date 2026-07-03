Мирошник: из-за ВСУ с 2022 года погибли более восьми тысяч мирных жителей

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. От атак ВСУ с февраля 2022 года погибли почти 8,5 тысяч мирных жителей России, 22,5 тысячи человек получили ранения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.