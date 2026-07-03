Мирошник: из-за ВСУ с 2022 года погибли более восьми тысяч мирных жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С февраля 2022 года по 30 июня 2026 года от атак ВСУ погибли почти 8,5 тысяч мирных жителей России.
- Почти 22,5 тысячи человек получили ранения.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. От атак ВСУ с февраля 2022 года погибли почти 8,5 тысяч мирных жителей России, 22,5 тысячи человек получили ранения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"С февраля 2022 года по 30 июня 2026 года число пострадавших уже достигло 30 913 человек, из которых почти 8 434 человека погибло", - сказал Мирошник на брифинге.