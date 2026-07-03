От атак ВСУ с апреля по июнь погибли 422 мирных жителя, сообщил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- От атак ВСУ с апреля по июнь 2026 года погибли 422 мирных жителя России.
- Более 2,5 тысяч мирных жителей получили ранения.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. От атак ВСУ с апреля по июнь 2026 года погибли 422 мирных жителя России, более 2,5 тысяч получили ранения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За 91 день второй четверти года от преступных и террористических действий киевских боевиков пострадали, как минимум 3040 мирных жителей, из которых погибло 422 человека. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года составил более чем 76% или на 1315 человек было больше убито и ранены мирных жителей", - сказал Мирошник на брифинге.
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