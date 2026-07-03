Журналистку Аренину* внесли в реестр иноагентов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Екатерину Алалыкину* (Екатерину Аренину)*, сообщается на сайте ведомства.

"Третьего июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... Е.И. Алалыкина*", - говорится в перечне.

Также в реестр внесены Инна Березкина* и российский видеопроект "Ромб"***.

Отмечается, что Алалыкина* принимала участие в создании или распространении сообщений и материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций и распространяла фейки о решениях российских властей. Также она взаимодействует с организацией-иноагентом. Алалыкина* проживает за пределами России.

Также, по данным Минюста РФ, Березкина* принимала участие в антироссийских акциях за рубежом, а также в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в России организаций. Она распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, выступала против СВО и взаимодействует с нежелательными организациями. Березкина* проживает за пределами РФ.

Видеопроект "Ромб"***, по данным Минюста, также распространял фейки о решениях российских властей и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Выступал против СВО и осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений**. Проект принимал участие в распространении материалов иноагентов, а также нежелательной в РФ организации. Его учредителем является иностранная некоммерческая организация.