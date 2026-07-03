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Норматив продаж дизеля на бирже планируют снизить до десяти процентов - РИА Новости, 03.07.2026
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19:34 03.07.2026 (обновлено: 19:35 03.07.2026)
Норматив продаж дизеля на бирже планируют снизить до десяти процентов

Минэнерго: норматив продаж дизеля на бирже планируют снизить с 16% до 10%

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота АЗС в Москве
Работа АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти РФ обсуждают снижение норматива продаж дизельного топлива на биржевых торгах до 10% с 16%.
  • Ранее правительство РФ с 1 июля на 3 месяца снизило норматив продаж бензина на бирже до 10% с 15%.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Власти РФ обсуждают снижение норматива продаж дизельного топлива на биржевых торгах до 10% с 16%, сообщили журналистам в Минэнерго.
"Подтверждаем планы по снижению норматива обязательных продаж дизельного топлива на биржевых торгах с 16% до 10%", - сообщили в министерстве.
Ранее правительство РФ с 1 июля на 3 месяца снизило норматив продаж бензина на бирже до 10% с 15%.
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