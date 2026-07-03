Норматив продаж дизеля на бирже планируют снизить до десяти процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти РФ обсуждают снижение норматива продаж дизельного топлива на биржевых торгах до 10% с 16%.

Ранее правительство РФ с 1 июля на 3 месяца снизило норматив продаж бензина на бирже до 10% с 15%.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Власти РФ обсуждают снижение норматива продаж дизельного топлива на биржевых торгах до 10% с 16%, сообщили журналистам в Минэнерго.

"Подтверждаем планы по снижению норматива обязательных продаж дизельного топлива на биржевых торгах с 16% до 10%", - сообщили в министерстве.