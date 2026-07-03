В большей части Белгородской области восстановили подачу энергии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на 3 июля в результате ракетного удара со стороны ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры Белгородской области.
- Благодаря задействованию резервных схем энергоснабжения подача электроэнергии большей части потребителей уже возобновлена.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подача электроэнергии большей части потребителей Белгородской области после удара ВСУ уже возобновлена, сообщили в Минэнерго РФ.
"В ночь на 3 июля в результате ракетного удара со стороны ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры Белгородской области. Часть потребителей оказалась обесточена. Энергетики незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. К настоящему моменту благодаря задействованию резервных схем энергоснабжения подача электроэнергии большей части потребителей уже возобновлена", - сказано в сообщении министерства.
Восстановительные мероприятия будут продолжаться до полной ликвидации последствий удара противника, добавили там.