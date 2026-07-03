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В большей части Белгородской области восстановили подачу энергии - РИА Новости, 03.07.2026
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11:49 03.07.2026 (обновлено: 11:55 03.07.2026)
В большей части Белгородской области восстановили подачу энергии

Минэнерго: в большей части Белгородской области восстановили подачу энергии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 3 июля в результате ракетного удара со стороны ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры Белгородской области.
  • Благодаря задействованию резервных схем энергоснабжения подача электроэнергии большей части потребителей уже возобновлена.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подача электроэнергии большей части потребителей Белгородской области после удара ВСУ уже возобновлена, сообщили в Минэнерго РФ.
"В ночь на 3 июля в результате ракетного удара со стороны ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры Белгородской области. Часть потребителей оказалась обесточена. Энергетики незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. К настоящему моменту благодаря задействованию резервных схем энергоснабжения подача электроэнергии большей части потребителей уже возобновлена", - сказано в сообщении министерства.
Восстановительные мероприятия будут продолжаться до полной ликвидации последствий удара противника, добавили там.
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Белгородская областьРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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