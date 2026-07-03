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Все причастные к удару ВСУ по рынку в Токмаке будут установлены, заявил МИД - РИА Новости, 03.07.2026
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16:35 03.07.2026 (обновлено: 17:08 03.07.2026)
Все причастные к удару ВСУ по рынку в Токмаке будут установлены, заявил МИД

Захарова: все причастные к удару ВСУ по рынку в Токмаке будут установлены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что всех причастных к удару установят и привлекут к ответственности.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Всех причастных к удару ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области установят и привлекут к ответственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения. Как уточнил губернатор, диагнозы у раненых – минно-взрывные травмы различных областей.
«
"Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Все причастные к его совершению будут установлены и привлечены к ответственности", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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Вчера, 14:31
 
РоссияВооруженные силы УкраиныТокмакЗапорожская областьМария ЗахароваЕвгений Балицкий
 
 
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