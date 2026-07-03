Все причастные к удару ВСУ по рынку в Токмаке будут установлены, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что всех причастных к удару установят и привлекут к ответственности.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Всех причастных к удару ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области установят и привлекут к ответственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения. Как уточнил губернатор, диагнозы у раненых – минно-взрывные травмы различных областей.
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"Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Все причастные к его совершению будут установлены и привлечены к ответственности", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.