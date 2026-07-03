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Меладзе тайно сменил гражданство, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2026
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11:06 03.07.2026 (обновлено: 17:26 03.07.2026)
Меладзе тайно сменил гражданство, пишут СМИ

Mash: продюсер Константин Меладзе тайно получил гражданство Грузии

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПродюсер Константин Меладзе
Продюсер Константин Меладзе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Продюсер Константин Меладзе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Константин Меладзе получил гражданство Грузии, имея на тот момент украинский паспорт.
  • После начала спецоперации Меладзе улетел из России и, по данным СМИ, проживает на своей вилле в Италии.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Композитор и продюсер Константин Меладзе тайно получил гражданство Грузии, пишет Mash.
"Константин Меладзе тайком получил гражданство Грузии — это второй паспорт продюсера после украинского. Который он обновил в 2024 году", — говорится в материале.
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Как отмечается в сообщении, Тбилиси признает исключительно принцип единого гражданства, два паспорта в таком случае можно сохранить только после личного разрешения президента страны. Утверждается, что официального одобрения Меладзе не получал и, вероятно, отказался от украинского паспорта.
После начала спецоперации Константин Меладзе улетел из России и стал редко появляться в публичном пространстве. По данным СМИ, он проживает на своей вилле в Италии.
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