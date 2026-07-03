Меладзе тайно сменил гражданство, пишут СМИ

Как отмечается в сообщении, Тбилиси признает исключительно принцип единого гражданства, два паспорта в таком случае можно сохранить только после личного разрешения президента страны. Утверждается, что официального одобрения Меладзе не получал и, вероятно, отказался от украинского паспорта.