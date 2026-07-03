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МЧС предупредило о грозе в Москве вечером в пятницу - РИА Новости, 03.07.2026
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17:01 03.07.2026
МЧС предупредило о грозе в Москве вечером в пятницу

МЧС: гроза и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве вечером в пятницу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гроза в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве с 21:00 3 июля до 10:00 4 июля ожидаются сильный дождь, гроза и ветер до 17 метров в секунду.
  • Спасатели рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сильный дождь, гроза и ветер до 17 метров в секунду ожидаются с вечера пятницы до утра субботы в Москве, сообщили в столичном главке МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21.00 3 июля до 10.00 4 июля в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Усиление ветра при грозе до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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