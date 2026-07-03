МЧС предупредило о грозе в Москве вечером в пятницу

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сильный дождь, гроза и ветер до 17 метров в секунду ожидаются с вечера пятницы до утра субботы в Москве, сообщили в столичном главке МЧС России.

Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.