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В Крыму во время ликвидации пожара спасли ежика - РИА Новости, 03.07.2026
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16:40 03.07.2026
В Крыму во время ликвидации пожара спасли ежика

МЧС: при пожаре в Симферопольском районе Крыма спасли ежика

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КрымСотрудники крымского главного управления МЧС России со спасенным из пожара ежом
Сотрудники крымского главного управления МЧС России со спасенным из пожара ежом - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым
Сотрудники крымского главного управления МЧС России со спасенным из пожара ежом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Симферопольском районе Крыма огнеборцы спасли ежа во время ликвидации возгорания.
  • Пожар был потушен на площади 1500 квадратных метров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Ежика спасли на пожаре в Симферопольском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ.
"Огнеборцы во время ликвидации возгорания сухой растительности в Симферопольском районе, село Давыдовка, спасли местного жителя - ежика", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар потушили на площади 1500 квадратных метров.
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