В Крыму во время ликвидации пожара спасли ежика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Симферопольском районе Крыма огнеборцы спасли ежа во время ликвидации возгорания.
- Пожар был потушен на площади 1500 квадратных метров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Ежика спасли на пожаре в Симферопольском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ.
"Огнеборцы во время ликвидации возгорания сухой растительности в Симферопольском районе, село Давыдовка, спасли местного жителя - ежика", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар потушили на площади 1500 квадратных метров.